Паники нет: украинцы пока не ищут помощи у посольства в Лондоне из-за мутировавшего COVID-19

"Обращения граждан Украины в посольство с целью оказания содействия в возвращении в Украину не поступали", - сообщили в пресс-службе.

На вопрос о том, рассматривается ли вариант с эвакуацией украинских граждан, дипломаты отметили, что на данный момент авиационное сообщение между Украиной и Великобританией не прекращалось.

"Вместе с тем, посольством размещено на собственных ресурсах в интернете рекомендации для граждан Украины, которые планируют совершить поездку в Соединенное Королевство", - добавили в посольстве.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

В оглашенные премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

Стоит отметить, на сегодня уже более 30 стран мира ограничили сообщения с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

В то же время, по информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.