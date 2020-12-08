Пандемія: у Швеції ввели додаткові обмеження на Різдво через COVID-19

“У цьому році Різдво не може бути звичайним, — зазначив він. — Ситуація з поширенням інфекції не покращилася. Тому зберігається обмеження щодо кількості учасників зборів в максимум вісім осіб”.

Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у Швеції досягла, згідно з даними ВООЗ, 278 912 число жертв — 7 067. Поширення інфекції в Швеції може досягти піку в середині грудня, вважає управління охорони здоров’я. Цей сценарій заснований на моніторингу зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом у період з 24 серпня по 6 листопада і відноситься до всіх вікових груп у Швеції.

Різке зростання кількості захворювань зареєстровано в усіх регіонах країни, в зв’язку з чим місцева влада рекомендувала жителям не користуватися, якщо це можливо, громадським транспортом, а також уникати без необхідності відвідування торгових центрів, музеїв, бібліотек, басейнів і тренажерних залів. З 20 листопада і до кінця лютого продаж алкоголю заборонений після 22:00 (23:00 за київським часом). З 24 листопада жителі країни не можуть більше збиратися групами більше восьми осіб, кількість присутніх на похоронах обмежена 20. Прийнято рішення про закриття гімназій (старших класів шкіл) та переказ школярів на дистанційне навчання з 7 грудня по 6 січня.