Пандемия: в Швеции ввели дополнительные ограничения на Рождество из-за COVID-19

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Киев  •  УНН

 • 12104 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Жители Швеции не смогут встречать Рождество группами более восьми человек. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил премьер-министр Стефан Лёвен, пишет УНН со ссылкой на Aftonbladet.

“В этом году Рождество не может быть обычным, — отметил он. — Ситуация с распространением инфекции не улучшилась. Поэтому сохраняется ограничение по числу участников собраний в максимум восемь человек”.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло, согласно данным ВОЗ, 278 912, число жертв — 7 067. Распространение инфекции в Швеции может достичь пика в середине декабря, считает управление здравоохранения. Этот сценарий основан на мониторинге зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в период с 24 августа по 6 ноября и относится ко всем возрастным группам в Швеции.

Резкий рост числа заболеваний зарегистрирован во всех регионах страны, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. С 20 ноября и до конца февраля продажа алкоголя запрещена после 22:00 (23:00 по киевскому времени). С 24 ноября жители страны не могут больше собираться группами более восьми человек, количество присутствующих на похоронах ограничено 20. Принято решение о закрытии гимназий (старших классов школ) и переводе школьников на дистанционное обучение с 7 декабря по 6 января.

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