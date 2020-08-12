Пам’ятник Жанні д’Арк в Парижі прикрасили білоруським прапором

“Пам’ятник Жанні д’Арк в Парижі був прикрашений біло-червоно-білим прапором. (Також — ред.) на пам’ятнику з’явився напис Free Belarus ("Вільна Білорусь“)”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня в центрі Мінська знімали біло-червоно-білі прапори з балконів. Щоб це зробити, до будинків підганяли автовишки.



Як повідомлялося, у Києві влаштували акцію на підтримку білоруського народу в боротьбі за незалежність своєї країни.



Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня. Під час протестів у Бресті співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі відкрили вогонь на ураження по громадянах, які були озброєні арматурою.