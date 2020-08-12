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Пам’ятник Жанні д’Арк в Парижі прикрасили білоруським прапором

Пам’ятник Жанні д’Арк в Парижі прикрасили білоруським прапором

Київ • УНН

 • 22434 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Парижі пам’ятник Жанні д’Арк прикрасили біло-червоно-білим прапором Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на TUT.BY.

“Пам’ятник Жанні д’Арк в Парижі був прикрашений біло-червоно-білим прапором. (Також — ред.) на пам’ятнику з’явився напис Free Belarus ("Вільна Білорусь“)”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня в центрі Мінська знімали біло-червоно-білі прапори з балконів. Щоб це зробити, до будинків підганяли автовишки.

Як повідомлялося, у Києві влаштували акцію на підтримку білоруського народу в боротьбі за незалежність своєї країни.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня. Під час протестів у Бресті співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі відкрили вогонь на ураження по громадянах, які були озброєні арматурою.

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