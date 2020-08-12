Памятник Жанне д'Арк в Париже украсили белорусским флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Париже памятник Жанне д'Арк украсили бело-красно-белым флагом Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.BY.
"Памятник Жанне д'Арк в Париже был украшен бело-красно-белым флагом. (Также - ред.) на памятнике появилась надпись Free Belarus ("Свободная Беларусь")", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 августа в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам подгоняли автовышки.
Как сообщалось, в Киеве устроили акцию в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. Во время протестов в Бресте сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси открыли огонь на поражение по гражданам, которые были вооружены арматурой.