Памятник Жанне д'Арк в Париже украсили белорусским флагом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77778 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101172 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125554 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106726 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126618 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101041 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101885 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103843 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101909 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101497 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Памятник Жанне д'Арк в Париже украсили белорусским флагом

Памятник Жанне д'Арк в Париже украсили белорусским флагом

Киев  •  УНН

 • 22431 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Париже памятник Жанне д'Арк украсили бело-красно-белым флагом Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.BY.

"Памятник Жанне д'Арк в Париже был украшен бело-красно-белым флагом. (Также - ред.) на памятнике появилась надпись Free Belarus ("Свободная Беларусь")", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам подгоняли автовышки.

Как сообщалось, в Киеве устроили акцию в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. Во время протестов в Бресте сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси открыли огонь на поражение по гражданам, которые были вооружены арматурой.

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