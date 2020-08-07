Вибори у Білорусі: у Мінську за допомогою автовишок знімають з вікон людей біло-червоно-білі прапори

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. 7 серпня в центрі Мінська знімали біло-червоно-білі прапори з балконів. Щоб це зробити, до будинків знову підганяли автовишки. Про це повідомляє УНН з посиланням на опозиційне білоруське ЗМІ TUT.BY.

Прапори знімали з будинків поруч із залізничним і автовокзалами. Один будинок прописаний по вулиці Кірова, інший — по Бобруйській.

Обставини таких заходів невідомі.

Нещодавно підганяли автовишку, щоб зняти біло-червоно-білий прапор з балкона п’ятиповерхівки на вулиці Гая, 15. У міліції пояснили, що так реагують на заяву громадянина про символіку, яка “ображає його моральні принципи і погляди”. Власниця прапора обурена, в той самий момент її не було вдома.

Вивішували штори в біло-червоно-білих кольорах і господарі лоджії в багатоповерхівці за адресою Сморговскій тракт, 9. Щоб їх зняти, в квартиру прийшов міліціонер. Правоохоронці вважають, що мінчани “порушили архітектурне рішення фасаду або споруди”. Господар штор не згоден, звернувся в прокуратуру.

Правозахисники вже говорили журналістам TUT.BY, що немає нормативних актів, які забороняли б вивішувати подібну символіку.

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