Вибори у Білорусі: у Мінську за допомогою автовишок знімають з вікон людей біло-червоно-білі прапори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. 7 серпня в центрі Мінська знімали біло-червоно-білі прапори з балконів. Щоб це зробити, до будинків знову підганяли автовишки. Про це повідомляє УНН з посиланням на опозиційне білоруське ЗМІ TUT.BY.
Прапори знімали з будинків поруч із залізничним і автовокзалами. Один будинок прописаний по вулиці Кірова, інший — по Бобруйській.
Обставини таких заходів невідомі.
Нещодавно підганяли автовишку, щоб зняти біло-червоно-білий прапор з балкона п’ятиповерхівки на вулиці Гая, 15. У міліції пояснили, що так реагують на заяву громадянина про символіку, яка “ображає його моральні принципи і погляди”. Власниця прапора обурена, в той самий момент її не було вдома.
Вивішували штори в біло-червоно-білих кольорах і господарі лоджії в багатоповерхівці за адресою Сморговскій тракт, 9. Щоб їх зняти, в квартиру прийшов міліціонер. Правоохоронці вважають, що мінчани “порушили архітектурне рішення фасаду або споруди”. Господар штор не згоден, звернувся в прокуратуру.
Правозахисники вже говорили журналістам TUT.BY, що немає нормативних актів, які забороняли б вивішувати подібну символіку.