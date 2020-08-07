Выборы в Беларуси: в Минске с помощью автовышек снимают из окон людей бело-красно-белые флаги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. 7 августа в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам снова подгоняли автовышки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оппозиционное белорусское СМИ TUT.BY.
Флаги снимали с домов рядом с железнодорожным и автовокзалами. Один дом прописан по улице Кирова, другой — по Бобруйской.
Обстоятельства таких мер неизвестны.
Недавно подгоняли автовышку, чтобы снять бело-красно-белый флаг с балкона пятиэтажки на улице Гая, 15. В милиции пояснили, что так реагируют на заявление гражданина о символике, которая “оскорбляет его моральные принципы и взгляды”. Хозяйка флага возмущена, в тот самый момент ее не было дома.
Вывешивали шторы в бело-красно-белых цветах и хозяева лоджии в многоэтажке по адресу Сморговский тракт, 9. Чтобы их снять, в квартиру пришел милиционер. Правоохранители считают, что минчане “нарушили архитектурное решение фасада или сооружения”. Хозяин штор не согласен, обратился в прокуратуру.
Правозащитники уже говорили журналистам TUT.BY, что нет нормативных актов, которые запрещали бы вывешивать подобную символику.