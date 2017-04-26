Пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи вшанували у Херсоні

Захід провели біля пам’ятного знака на честь жертв Чорнобильської катастрофи у парку “Херсонська фортеця”. Там зібрались небайдужі херсонці, представники влади, учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи.

До памятника поклали квіти.

Довідка УНН: Чорнобильська катастрофа — техногенна, екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 р., розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тис. чоловік були евакуйовані із зон забруднення

Нагадаємо, 26 квітня хресна хода на честь річниці трагедії на ЧАЕС пройшла у Дніпрі.