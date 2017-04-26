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Пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи вшанували у Херсоні

Пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи вшанували у Херсоні

Київ • УНН

 • 9502 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Херсоні відбувся мітинг-реквієм та покладання квітів до Дня пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи, передає кореспондент УНН.

Захід провели біля пам’ятного знака на честь жертв Чорнобильської катастрофи у парку “Херсонська фортеця”. Там зібрались небайдужі херсонці, представники влади, учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи.

До памятника поклали квіти.

Довідка УНН: Чорнобильська катастрофа — техногенна, екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 р., розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.
Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тис. чоловік були евакуйовані із зон забруднення

Нагадаємо, 26 квітня хресна хода на честь річниці трагедії на ЧАЕС пройшла у Дніпрі.

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