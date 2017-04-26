Память жертв Чернобыльской катастрофы почтили в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Херсоне состоялся митинг-реквием и возложение цветов ко Дню памяти жертв Чернобыльской катастрофы, передает корреспондент УНН.
Мероприятие провели возле памятного знака в честь жертв Чернобыльской катастрофы в парке “Херсонская крепость”. Там собрались неравнодушные херсонцы, представители власти, участники ликвидации Чернобыльской катастрофы.
К памятнику возложили цветы.
Справка УНН: Чернобыльская катастрофа — техногенная, экологически гуманитарная катастрофа, вызванная взрывом и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Состоялся радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.
Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. Около 200 тыс. Человек были эвакуированы из зон загрязнения
Напомним, 26 апреля крестный ход в честь годовщины трагедии на ЧАЭС прошла в Днепре .