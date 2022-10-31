Падіння уламків ракет на Хмельниччині: голова ОВА повідомив деталі

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"Сьогодні внаслідок масованої ракетної атаки країни-терориста маємо таку ситуацію в Хмельницькій області. У Кам'янець-Подільському районі локалізовано падіння ракети у 2-х локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих та руйнувань немає. Уламки ще однієї ракети впали у Хмельницькому районі. В результаті падіння виникла пожежа, було пошкоджено дах та вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих та поранених немає", - написав Гамалій.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Ракетами та дронами вони атакували 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Повітряні сили ЗСУ при цьому знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

Після атаки без електропостачання залишилися сотні населених пунктів у 7 областях України. Щонайменше 13 людей отримали травми.

По Україні почали вводити екстрені відключення електроенергії. Так, Укренерго відмінило графіки погодинних відключень, які були запроваджені відсьогодні в усіх регіонах, натомість введено локальні обмеження споживачів в межах областей, їх може бути змінено.