Падіння ракети в Польщі: Дуда заявив, що все вказує на нещасний випадок

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"У медіапросторі з'являється хибна інформація про події у Пшеводуві. Все свідчить про нещасний випадок. Ракету було не зупинити. Це непростий час для місцевого населення", – сказав Дуда.

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Президент Польщі додав, що такі події демонструють, наскільки жахлива війна, яку розпочала росія.

"В останні дні внаслідок обстрілів загинуло багато людей", – зазначив він.

Крім того, Дуда сказав, що Польща обов'язково візьме участь у процесі відновлення України.

"Ми обов'язково візьмемо участь у процесі відновлення України. Ми вже ведемо переговори з українською владою на цю тему. Масштаби руйнувань стають настільки величезними, що це буде тривалий процес", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо

Українських фахівців допустять до розслідування обставин падіння ракети у польському Пшеводуві.

Речник польського МЗС Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування обстрілу стануть відомими за кілька днів.

Дуда після відвідин Пшеводува заявив, що слідів падіння другої ракети немає.