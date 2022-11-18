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Падіння ракети в Польщі: Дуда заявив, що все вказує на нещасний випадок

Падіння ракети в Польщі: Дуда заявив, що все вказує на нещасний випадок

Київ • УНН

 • 362990 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння рекети було нещасним випадком. Про це повідомляє УНН із посиланням на канцелярію президента Польщі.

Цитата

"У медіапросторі з'являється хибна інформація про події у Пшеводуві. Все свідчить про нещасний випадок. Ракету було не зупинити. Це непростий час для місцевого населення", – сказав Дуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В офісі Дуди заявили, що падіння ракети не спричинило напруги між Польщею та Україною

Президент Польщі додав, що такі події демонструють, наскільки жахлива війна, яку розпочала росія.

"В останні дні внаслідок обстрілів загинуло багато людей", – зазначив він.

Крім того, Дуда сказав, що Польща обов'язково візьме участь у процесі відновлення України.

"Ми обов'язково візьмемо участь у процесі відновлення України. Ми вже ведемо переговори з українською владою на цю тему. Масштаби руйнувань стають настільки величезними, що це буде тривалий процес", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо

Українських фахівців допустять до розслідування обставин падіння ракети у польському Пшеводуві.

Речник польського МЗС Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування обстрілу стануть відомими за кілька днів.

Дуда після відвідин Пшеводува заявив, що слідів падіння другої ракети немає.

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