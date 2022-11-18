Падение ракеты в Польше: Дуда заявил, что все указывает на несчастный случай
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение рэкеты было несчастным случаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канцелярию президента Польши.
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"В медиапространстве появляется ложная информация о событиях в Пшеводуве. Все свидетельствует о несчастном случае. Ракету было не остановить. Это непростое время для местного населения", – сказал Дуда.
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Президент Польши добавил, что такие события демонстрируют, насколько ужасная война, которую начала россия.
"В последние дни в результате обстрелов погибли многие люди", – отметил он.
Кроме того, Дуда сказал, что Польша обязательно примет участие в процессе восстановления Украины.
"Мы обязательно примем участие в процессе восстановления Украины. Мы уже ведем переговоры с украинскими властями на эту тему. Масштабы разрушений становятся настолько огромными, что это будет длительный процесс", – сказал президент Польши.
Напомним
Украинских специалистов допустят к расследованию обстоятельств падения ракеты в польском Пшеводуве.
Спикер польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что результаты расследования обстрела станут известны через несколько дней.
Дуда после посещения Пшеводува заявил, что следов падения второй ракеты нет.