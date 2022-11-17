Дуда заявил, что следов падения второй ракеты в Пшеводуве нет

Детали

По словам Дуды, на месте продолжается осмотр, следователи получают остатки ракеты. Следов второй ракеты не обнаружено.

Президент отметил, что “это был совершенно непреднамеренный инцидент... никто не хотел наносить вреда никому в Польше, не говоря о том, чтобы кого-то убить”.

Цитата

“Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это очень тяжелая ситуация для Украины и там большие эмоции, там тоже огромный стресс. Помните, что в последние дни Украина подверглась чрезвычайно массированному ракетному обстрелу с российской стороны”, — сказал Дуда.

Prezydent@AndrzejDudajest w Przewodowie. pic.twitter.com/KhVAh5RZqq

Дополнение

Украинских специалистов допустили к расследованию обстоятельств падения ракеты в польском Пшеводуве, недалеко от границы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после падения ракеты в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор не состоялся.

Президент США Джо Байден в четверг отреагировал на вчерашнее заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что украинская ракета не была ответственна за взрыв в Польше во вторник, в результате которого погибли два человека. По его словам, “это не является доказательством”.