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Дуда заявив, що слідів падіння другої ракети у Пшеводуві немає

Дуда заявив, що слідів падіння другої ракети у Пшеводуві немає

Київ • УНН

 • 326631 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда після відвідування Пшеводова, де впали ракети, заявив, що слідів падіння другої ракети немає. Про це УНН пише з посиланням на польське видання wyborcza.pl.

Деталі

За словами Дуди, на місці триває огляд, слідчі дістають залишки ракети. Слідів другої ракети не виявлено.

Президент зазначив, що “це був абсолютно ненавмисний інцидент... ніхто не хотів завдавати шкоди нікому в Польщі, не кажучи про те, щоб когось убити”.

Цитата

“Я говорив із президентом Володимиром Зеленським. Це вкрай тяжка ситуація для України і там великі емоції, там теж величезний стрес. Пам'ятайте, що останніми днями Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного обстрілу з російського боку”, — сказав Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda jest w Przewodowie. pic.twitter.com/KhVAh5RZqq

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 17, 2022

Доповнення

Українських фахівців допустили до розслідування обставин падіння ракети у польському Пшеводуві, що неподалік від кордону України.

Президент України Володимир Зеленський після падіння ракети у Польщі просив організувати дзвінок із президентом США Джо Байденом, але розмова не відбулася.

Президент США Джо Байден у четвер відреагував на вчорашню заяву українського колеги Володимира Зеленського про те, що українська ракета не була відповідальною за вибух у Польщі у вівторок, в результаті якого загинули дві людини. За його словами, “це не є доказом”.

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