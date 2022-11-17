Падіння ракет у Польщі: Зеленський намагався зідзвонитись із Байденом, але розмова не відбулась

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 68419 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 82531 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 118529 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 147651 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 194349 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 206717 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 409492 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230107 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196559 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 371553 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 74696 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 73802 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 75363 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 65505 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 74036 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 68457 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 409526 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 371580 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 583564 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 710412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 12345 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 90967 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 127043 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 211257 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 236282 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Падіння ракет у Польщі: Зеленський намагався зідзвонитись із Байденом, але розмова не відбулась

Падіння ракет у Польщі: Зеленський намагався зідзвонитись із Байденом, але розмова не відбулась

Київ • УНН

 • 448525 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський після падіння ракети у Польщі просив організувати дзвінок із президентом США Джо Байденом, але розмова не відбулася, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що «російські ракети влучили в Польщу», назвавши це «дуже значною ескалацією», яка вимагає відповіді.

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван швидко зателефонував в офіс Зеленського після цих зауважень і закликав чиновників уважніше ставитися до того, як вони говорять про інцидент, повідомили джерела, знайомі з дзвінком. Байден і Зеленський не розмовляли у вівторок ввечері, незважаючи на прохання українського лідера організувати дзвінок, повідомило джерело, знайоме з питанням.

За даними видання, США та Польща швидко домовилися тісно співпрацювати над розслідуванням удару, і директор ЦРУ Білл Бернс зустрівся з Дудою у Варшаві в середу ввечері, повідомив американський чиновник. 

CNN додає, що "цей інцидент також створив деякі тріщини в альянсі Заходу з Україною".

Тепер і Байден, і Дуда публічно заявили, що ракета, схоже, була випущена системою протиповітряної оборони України — твердження, яке Зеленський продовжував категорично заперечувати, що розчарувало польських чиновників, кажуть джерела.

І хоча Байден спілкувався з Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та провів екстрені переговори зі світовими лідерами на G20, президент все ще не спілкувався безпосередньо з Зеленським до середи вдень, повідомили CNN джерела, знайомі з цим питанням. 

Натомість Салліван спілкувався з главою штабу Зеленського через кілька годин після вибуху, повідомили джерела, а Блінкен спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Україна також звернулася з проханням приєднатися до слідчої групи з представників США та Польщі, яка перевіряє місце ракетного удару, повідомив Зеленський у середу. "Ми повинні брати участь у розслідуванні", - сказав він журналістам. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна швидше за все отримає доступ до місця вибуху від ракети в Польщі - радник Дуди

Доповнення

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі минулої доби, – не була українською.

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просить невідкладно надати доступ до місця вибуху.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57