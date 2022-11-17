Падіння ракет у Польщі: Зеленський намагався зідзвонитись із Байденом, але розмова не відбулась

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Приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що «російські ракети влучили в Польщу», назвавши це «дуже значною ескалацією», яка вимагає відповіді.

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван швидко зателефонував в офіс Зеленського після цих зауважень і закликав чиновників уважніше ставитися до того, як вони говорять про інцидент, повідомили джерела, знайомі з дзвінком. Байден і Зеленський не розмовляли у вівторок ввечері, незважаючи на прохання українського лідера організувати дзвінок, повідомило джерело, знайоме з питанням.

За даними видання, США та Польща швидко домовилися тісно співпрацювати над розслідуванням удару, і директор ЦРУ Білл Бернс зустрівся з Дудою у Варшаві в середу ввечері, повідомив американський чиновник.

CNN додає, що "цей інцидент також створив деякі тріщини в альянсі Заходу з Україною".

Тепер і Байден, і Дуда публічно заявили, що ракета, схоже, була випущена системою протиповітряної оборони України — твердження, яке Зеленський продовжував категорично заперечувати, що розчарувало польських чиновників, кажуть джерела.

І хоча Байден спілкувався з Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та провів екстрені переговори зі світовими лідерами на G20, президент все ще не спілкувався безпосередньо з Зеленським до середи вдень, повідомили CNN джерела, знайомі з цим питанням.

Натомість Салліван спілкувався з главою штабу Зеленського через кілька годин після вибуху, повідомили джерела, а Блінкен спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Україна також звернулася з проханням приєднатися до слідчої групи з представників США та Польщі, яка перевіряє місце ракетного удару, повідомив Зеленський у середу. "Ми повинні брати участь у розслідуванні", - сказав він журналістам.

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Доповнення

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі минулої доби, – не була українською.

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просить невідкладно надати доступ до місця вибуху.