Україна швидше за все отримає доступ до місця вибуху від ракети в Польщі - радник Дуди

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"На місці падіння ракети працює польсько-американська слідча група", - заявив Кумох в інтерв'ю польській телекомпанії.

За його словами, якщо Польща та США погодяться, то українці невдовзі зможуть отримати доступ.

"Якщо обидві сторони, польська та американська, погодяться, і, наскільки мені відомо, з американської сторони не буде заперечень", - додав Кумох.

Доповнення

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі минулої доби, – не була українською.

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просить невідкладно надати доступ до місця вибуху.