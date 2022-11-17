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Падение ракет в Польше: Зеленский пытался созвониться с Байденом, но разговор не состоялся

Падение ракет в Польше: Зеленский пытался созвониться с Байденом, но разговор не состоялся

Киев • УНН

 • 448519 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после падения ракеты в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор не состоялся, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Приблизительно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что «российские ракеты попали в Польшу», назвав это «очень значительной эскалацией», которая требует ответов.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих замечаний и призвал чиновников внимательнее относиться к тому, как они говорят об инциденте, сообщили источники, знакомые со звонком. Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбу украинского лидера организовать звонок, сообщил источник, знакомый с вопросом.

По данным издания, США и Польша быстро договорились тесно сотрудничать над расследованием удара, и директор ЦРУ Билл Бернс встретился с Дудой в Варшаве в среду вечером, сообщил американский чиновник. 

CNN добавляет, что "этот инцидент также создал некоторые трещины в альянсе Запада с Украиной".

Теперь и Байден, и Дуда публично заявили, что ракета, похоже, была выпущена системой противовоздушной обороны Украины — утверждение, которое Зеленский продолжал категорически отрицать, что разочаровало польских чиновников, говорят источники.

И хотя Байден общался с Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и провел экстренные переговоры с мировыми лидерами на G20, президент все еще не общался непосредственно с Зеленским до среды, сообщили источники CNN, знакомые с этим вопросом. 

Салливан общался с главой штаба Зеленского через несколько часов после взрыва, сообщили источники, а Блинкен общался со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Украина также обратилась с просьбой присоединиться к следственной группе представителей США и Польши, которая проверяет место ракетного удара, сообщил Зеленский в среду. "Мы должны участвовать в расследовании", – сказал он журналистам. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина скорее всего получит доступ к месту взрыва от ракеты в Польше – советник Дуды

Дополнение

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему доложили, что ракета, которая упала на территории Польши за прошедшие сутки, – не была украинской.

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.

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