Озиминою засіяли 5,7 млн га: які області вже завершили посівну
Київ • УНН
Аграрії України засіяли 5,7 млн га озимих культур, з них 4,1 млн га пшениці та 1,05 млн га ріпаку. П'ять областей повністю завершили сівбу озимих зернових, а 12 областей - сівбу озимого ріпаку.
В Україні засіяли озимими культурами вже 5,7 млн га, з них 72% пшениці. П'ять областей повністю завершили сівбу озимини, повідомив у вівторок міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.
Аграрії країни вже засіяли 5,7 млн га озимих культур
Зокрема, з його слів, озимих:
- пшениці – 4,1 млн га;
- ячменю – 486,1 тис. га;
- жита – 66 тис. га;
- ріпаку – 1,05 млн га.
Аграрії Волинської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей завершили сівбу озимих зернових. Також серед лідерів аграрії Миколаївської області - 503,1 тис. га (100,5%), Запорізької - 100,8 тис. га (99,9%), та Хмельницької - 238,8 тис. га (99,5%).
Аграрії 12 областей завершили сівбу озимого ріпаку.
Площа посіву озимини може бути більшою, ніж торік - Мінагрополітики25.10.24, 17:07 • 35563 перегляди