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Озиминою засіяли 5,7 млн га: які області вже завершили посівну

Київ • УНН

 • 33687 перегляди

Аграрії України засіяли 5,7 млн га озимих культур, з них 4,1 млн га пшениці та 1,05 млн га ріпаку. П'ять областей повністю завершили сівбу озимих зернових, а 12 областей - сівбу озимого ріпаку.

Озиминою засіяли 5,7 млн га: які області вже завершили посівну

В Україні засіяли озимими культурами вже 5,7 млн га, з них 72% пшениці. П'ять областей повністю завершили сівбу озимини, повідомив у вівторок міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.

Аграрії країни вже засіяли 5,7 млн га озимих культур

- написав Коваль.

Зокрема, з його слів, озимих:

  • пшениці – 4,1 млн га; 
  • ячменю – 486,1 тис. га; 
  • жита – 66 тис. га; 
  • ріпаку – 1,05 млн га.

Аграрії Волинської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей завершили сівбу озимих зернових. Також серед лідерів аграрії Миколаївської області - 503,1 тис. га (100,5%), Запорізької - 100,8 тис. га (99,9%), та Хмельницької - 238,8 тис. га (99,5%).

Аграрії 12 областей завершили сівбу озимого ріпаку.

Площа посіву озимини може бути більшою, ніж торік - Мінагрополітики25.10.24, 17:07 • 35563 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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