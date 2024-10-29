Озимыми засеяли 5,7 млн га: какие области уже завершили посевную
Киев • УНН
Аграрии Украины засеяли 5,7 млн га озимых культур, из них 4,1 млн га пшеницы и 1,05 млн га рапса. Пять областей полностью завершили сев озимых зерновых, а 12 областей - сев озимого рапса.
В Украине засеяли озимыми культурами уже 5,7 млн га, из них 72% пшеницы. Пять областей полностью завершили сев озимых, сообщил во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.
Аграрии страны уже засеяли 5,7 млн га озимых культур
В частности, по его словам, озимых:
- пшеницы - 4,1 млн га;
- ячменя - 486,1 тыс. га;
- ржи - 66 тыс. га;
- рапса - 1,05 млн га.
Аграрии Волынской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областей завершили сев озимых зерновых. Также среди лидеров аграрии Николаевской области - 503,1 тыс. га (100,5%), Запорожской - 100,8 тыс. га (99,9%), и Хмельницкой - 238,8 тыс. га (99,5%).
Аграрии 12 областей завершили сев озимого рапса.
Площадь посева озимых может быть больше, чем в прошлом году - Минагрополитики25 октября 2024, 14:07 • 30639 просмотров