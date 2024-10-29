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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Озимыми засеяли 5,7 млн га: какие области уже завершили посевную

Озимыми засеяли 5,7 млн га: какие области уже завершили посевную

Киев  •  УНН

08:22 • 5671 просмотра

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Аграрии Украины засеяли 5,7 млн га озимых культур, из них 4,1 млн га пшеницы и 1,05 млн га рапса. Пять областей полностью завершили сев озимых зерновых, а 12 областей - сев озимого рапса.

В Украине засеяли озимыми культурами уже 5,7 млн га, из них 72% пшеницы. Пять областей полностью завершили сев озимых, сообщил во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.

Аграрии страны уже засеяли 5,7 млн га озимых культур

- написал Коваль.

В частности, по его словам, озимых:

  • пшеницы - 4,1 млн га; 
  • ячменя - 486,1 тыс. га; 
  • ржи - 66 тыс. га; 
  • рапса - 1,05 млн га.

Аграрии Волынской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областей завершили сев озимых зерновых. Также среди лидеров аграрии Николаевской области - 503,1 тыс. га (100,5%), Запорожской - 100,8 тыс. га (99,9%), и Хмельницкой - 238,8 тыс. га (99,5%).

Аграрии 12 областей завершили сев озимого рапса.

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Площадь посева озимых может быть больше, чем в прошлом году - Минагрополитики25 октября 2024, 14:07 • 30639 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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