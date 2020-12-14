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Овочі борщового набору за місяць подешевшали на понад 5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні за рік ціна на традиційну п'ятірку "борщових" овочів знизилася на майже 30%, при цьому за місяць впала на 5,37% - до 30,68 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Овочі борщового набору за місяць подешевшали на понад 5%

Так, у листопаді цього року овочі борщового набору коштували 30,68 грн, тоді як у листопаді минулого року - 43,42 грн, тож за рік овочі борщового набору впали у ціні на 29,34%:

  • капуста подешевшала на 22,6% - з 6,55 до 5,07 грн/кг;
  • цибуля - на 43,92% - з 8,97 до 5,03 грн/кг;
  • буряк - на 23,3% - з 6,78 до 5,20 грн/кг;
  • морква - на 11,89% - з 6,98 до 6,15 грн/кг;
  • картопля - на 34,72% - з 14,14 до 9,23 грн/кг.

За місяць овочі борщового набору в основному дешевшали: капуста - на 11,98%, цибуля - на 5,45%, буряк - на 5,11%, морква - на 10,87%. Лише ціна картоплі за місяць зросла на 3,01%.

Нагадаємо, у жовтні цього року овочі борщового набору коштували 32,42 грн

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