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Оцінка "Венеціанки" є підставою для відставки суддів КСУ - Веніславський

Оцінка "Венеціанки" є підставою для відставки суддів КСУ - Веніславський

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Оцінка Венеційської комісії ситуації щодо рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня мала б мати неминучим наслідком відставку суддів КСУ. Про це в коментарі УНН розповів представник Президента у Конституційному Суді, народний депутат України Федір Веніславський.

“В цілому я думаю, що висновки ще раз підтвердили, що КСУ фактично ухвалив, що рішення є немотивоване, необґрунтоване, з низкою порушень, і це саме головне", - вказав Веніславський.

Він нагадав, що після значно слабшого, але близького по змісту і духу висновку Венеційської комісії щодо Конституційного суду Молдови, всі судді КС Молдови пішли у відставку.

“У даному випадку, фактично, найвищий за авторитетом орган у сфері верховенства права сказав, що фаховий рівень суддів КС України є таким, що вони не можуть виписати обґрунтоване, мотивоване рішення без порушень. Це оцінка, що мала б мати неминучим наслідком відставку всього Конституційного Суду, окрім суддів, які голосували проти цього рішення”, — підкреслив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

До цього, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві".

10 грудня Венеційська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного Суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Це послідувало після звернення 25 листопада Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Водночас Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Тим часом у Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня. Однак, робоча група не завершила свою роботу з початком грудня, як очікувалося, а продовжила її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

У Президента очікують, що рішення "Венеційки" прискорять розгляд законопроектів щодо КСУ в Раді.

Варто також зазначити, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект, зокрема, щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях - у вигляді обмеження волі.

Це перший з законопроектів, спрямованих на врегулювання конституційної кризи в Україні після рішення КСУ.

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