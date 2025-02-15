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05:23 • 10872 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122049 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182367 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146804 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138414 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117139 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107842 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102978 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141534 перегляди

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Острови Кука підписали стратегічну угоду з Китаєм всупереч інтересам Нової Зеландії

Острови Кука підписали стратегічну угоду з Китаєм всупереч інтересам Нової Зеландії

Київ • УНН

 • 34501 перегляди

Острови Кука уклали всеосяжну угоду про стратегічне партнерство з Китаєм у різних сферах. Це рішення викликало занепокоєння у Нової Зеландії, яка має конституційні зв'язки з островами.

Острови Кука оголосили про підписання всеосяжної угоди про стратегічне партнерство з Китаєм, що може загострити відносини з Новою Зеландією, з якою вони мають конституційні зв’язки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Документ був підписаний прем’єр-міністром Островів Кука Марком Брауном і главою уряду Китаю Лі Цяном у Харбіні. 

Нова угода відкриває можливості для співпраці у сферах торгівлі, туризму, сільського господарства, наукових досліджень океану, аквакультури, інфраструктурних проєктів, пов’язаних із зміною клімату, та підготовки до стихійних лих. Прем’єр Островів Кука наголосив, що ця угода сприятиме економічному розвитку країни та принесе користь як державному, так і приватному сектору. 

Рішення про зближення з Китаєм викликало занепокоєння у Веллінгтоні, оскільки Нова Зеландія уважно стежить за зростанням впливу Пекіна в регіоні. Міністерство закордонних справ Нової Зеландії заявило, що уважно проаналізує угоду з урахуванням своїх національних інтересів і конституційних зобов’язань перед Островами Кука.

Нова Зеландія повідомила Китаю про своє занепокоєння щодо летальної допомоги росії26.03.23, 18:43 • 642033 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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