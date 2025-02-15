Острови Кука підписали стратегічну угоду з Китаєм всупереч інтересам Нової Зеландії

Острови Кука оголосили про підписання всеосяжної угоди про стратегічне партнерство з Китаєм, що може загострити відносини з Новою Зеландією, з якою вони мають конституційні зв’язки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Документ був підписаний прем’єр-міністром Островів Кука Марком Брауном і главою уряду Китаю Лі Цяном у Харбіні.

Нова угода відкриває можливості для співпраці у сферах торгівлі, туризму, сільського господарства, наукових досліджень океану, аквакультури, інфраструктурних проєктів, пов’язаних із зміною клімату, та підготовки до стихійних лих. Прем’єр Островів Кука наголосив, що ця угода сприятиме економічному розвитку країни та принесе користь як державному, так і приватному сектору.

Рішення про зближення з Китаєм викликало занепокоєння у Веллінгтоні, оскільки Нова Зеландія уважно стежить за зростанням впливу Пекіна в регіоні. Міністерство закордонних справ Нової Зеландії заявило, що уважно проаналізує угоду з урахуванням своїх національних інтересів і конституційних зобов’язань перед Островами Кука.

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