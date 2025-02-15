Острова Кука подписали стратегическое соглашение с Китаем вопреки интересам Новой Зеландии

Острова Кука объявили о подписании всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем, что может обострить отношения с Новой Зеландией, с которой они имеют конституционные связи. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Документ был подписан премьер-министром Островов Кука Марком Брауном и главой правительства Китая Ли Цяном в Харбине.

Новое соглашение открывает возможности для сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства, научных исследований океана, аквакультуры, инфраструктурных проектов, связанных с изменением климата, и подготовки к стихийным бедствиям. Премьер Островов Кука отметил, что это соглашение будет способствовать экономическому развитию страны и принесет пользу как государственному, так и частному сектору.

Решение о сближении с Китаем вызвало беспокойство в Веллингтоне, поскольку Новая Зеландия внимательно следит за ростом влияния Пекина в регионе. Министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило, что внимательно проанализирует соглашение с учетом своих национальных интересов и конституционных обязательств перед Островами Кука.

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