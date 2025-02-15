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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 130946 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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14 февраля, 11:50 • 146157 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

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14 февраля, 11:31 • 143516 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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14 февраля, 11:00 • 131369 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

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13 февраля, 12:09 • 145700 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Острова Кука подписали стратегическое соглашение с Китаем вопреки интересам Новой Зеландии

Острова Кука подписали стратегическое соглашение с Китаем вопреки интересам Новой Зеландии

Киев  •  УНН

 • 3155 просмотра

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Острова Кука заключили всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем в различных сферах. Это решение вызвало беспокойство у Новой Зеландии, которая имеет конституционные связи с островами.

Острова Кука объявили о подписании всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем, что может обострить отношения с Новой Зеландией, с которой они имеют конституционные связи. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Документ был подписан премьер-министром Островов Кука Марком Брауном и главой правительства Китая Ли Цяном в Харбине. 

Новое соглашение открывает возможности для сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства, научных исследований океана, аквакультуры, инфраструктурных проектов, связанных с изменением климата, и подготовки к стихийным бедствиям. Премьер Островов Кука отметил, что это соглашение будет способствовать экономическому развитию страны и принесет пользу как государственному, так и частному сектору. 

Решение о сближении с Китаем вызвало беспокойство в Веллингтоне, поскольку Новая Зеландия внимательно следит за ростом влияния Пекина в регионе. Министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило, что внимательно проанализирует соглашение с учетом своих национальных интересов и конституционных обязательств перед Островами Кука.

Новая Зеландия сообщила Китаю о своем беспокойстве относительно летальной помощи россии26.03.23, 18:43 • 641999 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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