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Орнітологи розповіли, звідки на Миколаївщині рожеві фламінго

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Нещодавно на Тилігульському лимані, що між Миколаївщиною та Одещиною, орнітологи помітили зграї рожевих фламінго, у різні дні фіксувалось до 17 особин. Птахи в Україні вже бували, кілька років тому вони прилетіли в затоку Сиваш на гніздування, проте на лимані вони вперше. Про це кореспонденту УНН розповіла член українського товариства охорони птахів та природоохоронець Ольга Яремченко.

Орнітологи розповіли, звідки на Миколаївщині рожеві фламінго

“Це не перший випадок за останні роки. У позаминулому році фламінго спостерігались на Сиваші (система мілководних заток на заході Азовського моря, від якого відокремлюється Арабатською косою і сполучається з ним Генічеською протокою — ред.). Вони там були відмічені на гніздуванні. Але там був дуже потужний фактор турбування, тож невідомо, чи були вони там знов. Проте факт гніздування стверджує, що птахи можуть і залишитись в Україні”, — розповіла орнітолог.

Вона зазначила, що їх приліт цілком реальний, адже фламінго гніздяться на європейському континенті, і тому це нормально, що вони могли під час гніздування залетіти й в Україну, а потім повернутися до Африки, наприклад.

Факторів, чому птахи покинули свої домівки, може бути кілька, серед них і пожежна ситуація.

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“Часто буває так, що птахи під час міграції зупиняються, і можуть залишитися, а, можливо, і відлетять. Але тут потрібно брати до уваги надзвичайно складну пожежну ситуацію у природному середовищі, як у нас, так і в Росії — по всьому світу горить. Тут може бути і чинник природніх катаклізмів, що спровокував їх приліт — переміщення в пошуках більш спокійного місця, можливо, і такий варіант”, — вважає експерт.

Поміж тим, на її думку, на Тилігульському лимані високий чинник турбування.

“Адже це птахи, які вимагають більш спокійного середовища, вони не такі швидкі в польоті. Але з лиману вони можуть повернутись і на Сиваш”, — зазначила орнітолог.

Високий чинник турбування лиману підтвердив і директор Регіонального ландшафтного парку “Тилігульський” Олег Деркач, адже на ньому завжди багато відпочиваючих як з Одеської, так і з Миколаївської областей.

“Це закритий лиман, він славиться, що є найглибшим лиманом на Чорному морі, найпрозорішим та найчистішим... Лиман стає більш солоним, утворюються заболочені лагуни — фламінго це подобається. Тож 1 травня відпочиваючі побачили фламінго вперше, орнітологи виявили частину зграї вже 3 травня. Загалом зграя налічує 17 особин. Проте частина перемістилась, і в нас вже протягом тижня перебуває зграя фламінго чисельністю у 5 особин”, — розповів Деркач.

Директор парку підкреслив, що фламінго у них в парку фіксують вперше за всю історію спостережень, що ведеться з післявоєнних років.

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“Тут два основних фактори прильоту: кліматичні зміни, що призвели до багатьох наслідків, пожежі в тому числі. Проте зараз йде весняна міграція і найближчі місця перебування фламінго - на півдні Іспанії, півдні Франції, у Туреччині та на півночі Африки. Зимують вони в Азербайджані та в Казахстані”, — розповів експерт.

Він зазначив, що в Україні неодноразово були “зальоти” птахів, але це були одиничні випадки, а не такі великі зграї.

“Однак ще один фактор — послаблення людської активності. Карантин відіграв свою роль, і фактор турбування був знятий, і вони так безпечно з’явилися і знайшли зручні стоянки, де годуються... Фотографи привезли вдалі знімки. Можливо, вони затримаються ще, але гніздування в наших умовах виключені — тут не буде умов, адже вони люблять величезні озера, де нема людей та факторів турбування. У нас таких просторів немає, а от зупинитися та знайти корм в нас можна, і вони цим скористаються”, — розповів директор парку.

Деркач резюмує, що їх поява - це сигнал, що оточуюча екосистема змінюється, і це потрібно сприймати не як щось добре чи погане, а як вже неминучий процес.

Як повідомляв УНН, на Тилігульському лимані з'явилися рожеві фламінго.

Нагадаємо, що експерт розповів, як потепління вплинуло на перелітних птахів.

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