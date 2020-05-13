Орнітологи розповіли, звідки на Миколаївщині рожеві фламінго

“Це не перший випадок за останні роки. У позаминулому році фламінго спостерігались на Сиваші (система мілководних заток на заході Азовського моря, від якого відокремлюється Арабатською косою і сполучається з ним Генічеською протокою — ред.). Вони там були відмічені на гніздуванні. Але там був дуже потужний фактор турбування, тож невідомо, чи були вони там знов. Проте факт гніздування стверджує, що птахи можуть і залишитись в Україні”, — розповіла орнітолог.

Вона зазначила, що їх приліт цілком реальний, адже фламінго гніздяться на європейському континенті, і тому це нормально, що вони могли під час гніздування залетіти й в Україну, а потім повернутися до Африки, наприклад.

Факторів, чому птахи покинули свої домівки, може бути кілька, серед них і пожежна ситуація.

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“Часто буває так, що птахи під час міграції зупиняються, і можуть залишитися, а, можливо, і відлетять. Але тут потрібно брати до уваги надзвичайно складну пожежну ситуацію у природному середовищі, як у нас, так і в Росії — по всьому світу горить. Тут може бути і чинник природніх катаклізмів, що спровокував їх приліт — переміщення в пошуках більш спокійного місця, можливо, і такий варіант”, — вважає експерт.

Поміж тим, на її думку, на Тилігульському лимані високий чинник турбування.

“Адже це птахи, які вимагають більш спокійного середовища, вони не такі швидкі в польоті. Але з лиману вони можуть повернутись і на Сиваш”, — зазначила орнітолог.

Високий чинник турбування лиману підтвердив і директор Регіонального ландшафтного парку “Тилігульський” Олег Деркач, адже на ньому завжди багато відпочиваючих як з Одеської, так і з Миколаївської областей.

“Це закритий лиман, він славиться, що є найглибшим лиманом на Чорному морі, найпрозорішим та найчистішим... Лиман стає більш солоним, утворюються заболочені лагуни — фламінго це подобається. Тож 1 травня відпочиваючі побачили фламінго вперше, орнітологи виявили частину зграї вже 3 травня. Загалом зграя налічує 17 особин. Проте частина перемістилась, і в нас вже протягом тижня перебуває зграя фламінго чисельністю у 5 особин”, — розповів Деркач.

Директор парку підкреслив, що фламінго у них в парку фіксують вперше за всю історію спостережень, що ведеться з післявоєнних років.

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“Тут два основних фактори прильоту: кліматичні зміни, що призвели до багатьох наслідків, пожежі в тому числі. Проте зараз йде весняна міграція і найближчі місця перебування фламінго - на півдні Іспанії, півдні Франції, у Туреччині та на півночі Африки. Зимують вони в Азербайджані та в Казахстані”, — розповів експерт.

Він зазначив, що в Україні неодноразово були “зальоти” птахів, але це були одиничні випадки, а не такі великі зграї.

“Однак ще один фактор — послаблення людської активності. Карантин відіграв свою роль, і фактор турбування був знятий, і вони так безпечно з’явилися і знайшли зручні стоянки, де годуються... Фотографи привезли вдалі знімки. Можливо, вони затримаються ще, але гніздування в наших умовах виключені — тут не буде умов, адже вони люблять величезні озера, де нема людей та факторів турбування. У нас таких просторів немає, а от зупинитися та знайти корм в нас можна, і вони цим скористаються”, — розповів директор парку.

Деркач резюмує, що їх поява - це сигнал, що оточуюча екосистема змінюється, і це потрібно сприймати не як щось добре чи погане, а як вже неминучий процес.

Як повідомляв УНН, на Тилігульському лимані з'явилися рожеві фламінго.

Нагадаємо, що експерт розповів, як потепління вплинуло на перелітних птахів.



