Орнитологи рассказали, откуда в Николаевской области розовые фламинго

"Это не первый случай за последние годы. В позапрошлом году фламинго наблюдались на Сиваше (система мелководных заливов на западе Азовского моря, от которого отделяется Арабатской косой и соединается с ним Геническим проливом - ред.). Они там были отмечены на гнездовании. Но там был очень мощный фактор беспокойства, поэтому неизвестно, были ли они там снова. Однако факт гнездования утверждает, что птицы могут и остаться в Украине", - рассказала орнитолог.

Она отметила, что их прилет вполне реальный, ведь фламинго гнездятся на европейском континенте, и поэтому это нормально, что они могли во время гнездования залететь и в Украину, а затем вернуться в Африку, например.

Факторов, почему птицы покинули свои дома, может быть несколько, среди них и пожарная ситуация.

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"Часто бывает так, что птицы во время миграции останавливаются, и могут остаться, а, возможно, и улетят. Но здесь нужно учитывать сложнейшую пожарную ситуацию в естественной среде, как у нас, так и в России - по всему миру горит. Здесь может быть и фактор природных катаклизмов, спровоцировавший их прилет - перемещение в поисках более спокойного места, возможно, и такой вариант", - считает эксперт.

Между тем, по ее мнению, на Тилигульском лимане высокий фактор беспокойства.

"Ведь это птицы, которые требуют более спокойной среды, они не такие быстрые в полете. Но с лимана они могут вернуться и на Сиваш", - отметила орнитолог.

Высокий фактор беспокойства лимана подтвердил и директор Регионального ландшафтного парка "Тилигульский" Олег Деркач, ведь на нем всегда много отдыхающих как из Одесской, так и из Николаевской областей.

"Это закрытый лиман, он славится, что является самым глубоким лиманом на Черном море, прозрачным и чистым... Лиман становится более соленым, образуются заболоченные лагуны - фламинго это нравится. Поэтому 1 мая отдыхающие увидели фламинго впервые, орнитологи обнаружили часть стаи уже 3 мая. В общем стая насчитывает 17 особей. Однако часть переместилась, и у нас уже неделю находится стая фламинго численностью в 5 особей", - рассказал Деркач.

Директор парка подчеркнул, что фламинго у них в парке фиксируют впервые за всю историю наблюдений, что ведется с послевоенных лет.

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"Здесь два основных фактора прилета: климатические изменения, которые привели ко многим последствиям, пожары в том числе. Однако сейчас идет весенняя миграция и ближайшие места пребывания фламинго - на юге Испании, юге Франции, в Турции и на севере Африки. Зимуют они в Азербайджане и в Казахстане", - рассказал эксперт.

Он отметил, что в Украине неоднократно были "залеты" птиц, но это были единичные случаи, а не такие большие стаи.

"Однако еще один фактор - ослабление человеческой активности. Карантин сыграл свою роль, и фактор беспокойства был снят, и они так безопасно появились и нашли удобные стоянки, где кормятся... Фотографы привезли удачные снимки. Возможно, они задержатся еще, но гнездование в наших условиях исключено - здесь не будет условий, ведь они любят огромные озера, где нет людей и факторов беспокойства. У нас таких пространств нет, а вот остановиться и найти корм у нас можно, и они этим воспользуются", - рассказал директор парка.

Деркач резюмирует, что их появление - это сигнал, что окружающая экосистема меняется, и это нужно воспринимать как нечто хорошее или плохое, а как уже неизбежный процесс.

Как сообщал УНН, на Тилигульском лимане появились розовые фламинго.

Напомним, что эксперт рассказал, как потепление повлияло на перелетных птиц.



