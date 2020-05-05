На Тилігульському лимані з'явилися рожеві фламінго

"Рожевий фламінго на Тилігулі. Перша зустріч цього рідкісного птаха на Тілігульському лимані. Первинну інформацію про фламінго на лимані ми отримали від нашого колеги Павла Панченка. І тут же наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх. Птахів нарахували 5 особин", - повідомили у ландшафтному парку.

Як вказано, рожевий фламінго - єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащітастисор. В Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, в гирлі річки Рони (Південна Франція), а також в Лас-Марісмас в Південній Іспанії і в заповіднику Станьйо ді Молентарджіус в Кальярі, на півдні острова Сардинія.