На Тилигульском лимане появились розовые фламинго

"Розовый фламинго на Тилигуле. Первая встреча этого редкого птицы на Тилигульском лимане. Первичную информацию о фламинго на лимане мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать их. Птиц насчитали 5 особей", - сообщили в ландшафтном парке.

Как указано, розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор. В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.