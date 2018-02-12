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Організатор видобутку бурштину намагався дати хабар співробітнику СБУ

Київ • УНН

 • 10177 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою та Нацполіцією затримали на Рівненщині організатора незаконного видобутку бурштину, який намагався дати хабар співробітнику спецслужби, з посиланням на прес-службу відомства передає УНН.

“Ділок запропонував керівнику одного з міжрайпідрозділів СБУ дві тисячі доларів щотижня за невтручання у протиправний бізнес. Офіцер відразу повідомив керівництво про незаконну пропозицію. Оперативники спецслужби у рамках відкритого кримінального провадження затримали хабародавця на “гарячому”, — йдеться в повідомлені.

В СБУ додали, що при обшуку за місцем проживання комерсанта правоохоронці виявили понад п’ятнадцять тисяч американських доларів, незареєстровану вогнепальну зброю з набоями до неї та посвідчення працівника внутрішньої безпеки Нацполіції з ознаками підроблення.

Зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі посадовця Дрогобицького відділу поліції.

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