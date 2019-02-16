Опубліковано відео нападу "жовтих жилетів" на поліцейський автомобіль у Ліоні

“Хто провокує? Хто починає насильство? Ганьба вам!” — свідчить підпис до відео, на якому видно, як велика група молодих людей закидає камінням поліцейський автомобіль, а потім учасники безладу починають наближатися і бити скло палицями.

Співробітниця, що знаходилася за кермом автомобіля, включивши сирену, намагається проїхати між рядів інших авто, що стоять в пробці. Однак це лише сильніше привертає увагу маніфестантів і, коли одному вдається розбити скло з боку водія, а інший в стрибку б’є ногою по капоту автомобіля.

#ActeXIV #Acte14 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr qui provoque ? qui auteurs de violences? Honte à vous! Soutien aux policiers! @Alternative_PN @CFDT @interco_cfdt dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs membres @GiletsJaunesFr @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan pic.twitter.com/ZttwQqu8Q7

“Немислиме насильство, — відреагував у своєму мікроблозі у Twitter міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, коментуючи дане відео. — Завтра вони прийдуть до комісаріату, щоб зареєструвати скаргу дівчини, або ж будуть на виїзді допомагати пограбованому торговцю”.

Ще один випадок нападу на поліцейські екіпажі стався поряд з Палацом інвалідів в Парижі. На кадрах, розміщених на сторінці Twitter, журналістом Клеманом Лано, видно, як великий натовп намагається наздогнати колону спецавтомобілів, закидаючи їх камінням. Співробітники правоохоронних органів, проте, не вживають відповідних дій.

VIDÉO - Un convoi de police à été attaqué par un groupe d’individus en marge de la dispersion à #Invalides #GiletsJaunes #ActeXIV #Acte14 #16fevrier #16fevrier2019 @CLPRESSFR pic.twitter.com/hjli8EjTTq

Згідно з останніми даними, в Парижі на вулиці вийшли близько 5 тисяч осіб, в той час, як по всій країні набралося 41,5 тисяч маніфестантів. Минулої суботи в цей же час правоохоронні органи нарахували в Парижі 4 тис. чоловік, а по країні цифра склала 51,4 тис маніфестантів.

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Раніше УНН повідомляв, що учасники руху “жовтих жилетів” збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації.

Нагадаємо, хвиля протестів “жовтих жилетів” у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.