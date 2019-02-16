Опубликовано видео нападения "желтых жилетов" на полицейский автомобиль в Лионе

"Кто провоцирует? Начинают насилие? Позор вам!"- гласит подпись к видео, на котором видно, как группа молодых людей забрасывает камнями полицейский автомобиль, а затем участники беспорядков начинают приближаться и бить стекла палками.

Сотрудница, находившаяся за рулем автомобиля, включив сирену, пытается проехать между рядов других авто, стоящих в пробке. Однако это лишь сильнее привлекает внимание манифестантов и, когда одному удается разбить стекло со стороны водителя, другой участник портестов в прыжке бьет ногой по капоту автомобиля.

#ActeXIV # Acte14 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr qui provoque? qui auteurs de violences? Honte à vous! Soutien aux policiers! @Alternative_PN @CFDT @interco_cfdt dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs membres @GiletsJaunesFr @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan pic.twitter.com/ZttwQqu8Q7

"Немыслимое насилие, - отреагировал в своем микроблоге в Twitter министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, комментируя данное видео. - Завтра они придут в комиссариат, чтобы зарегистрировать жалобу девушки, или же будут на выезде помогать ограбленному торговцу".

Еще один случай нападения на полицейские экипажи произошел рядом с Дворцом инвалидов в Париже. На кадрах, размещенных на странице Twitter, журналистом Клеманом Лано, видно, как большая толпа пытается догнать колонну спецавтомобилей, забрасывая их камнями. Сотрудники правоохранительных органов, однако, не принимают соответствующих действий.

VIDÉO - Un convoi de police à été attaqué par un groupe d'individus en marge de la dispersion à #Invalides #GiletsJaunes #ActeXIV # Acte14 # 16fevrier # 16fevrier2019 @CLPRESSFR pic.twitter.com/hjli8EjTTq

Согласно последним данным, в Париже на улицы вышли около 5 тысяч человек, в то время, как по всей стране набралось 41, 5 тысяч манифестантов. В минувшую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 51,4 тыс манифестантов.

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Ранее УНН сообщал, что участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям накануне 14-й по счету субботней манифестации.

Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.