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Оприлюднення інформації в реальному часі про нелегальну продукцію - експерт про залучення фахівців КНДІСЕ до роботи порталу "еТютюн"

Київ • УНН

 • 102628 перегляди

Залучення експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до роботи над порталом "еТютюн" дозволить в режимі реального часу публікувати інформацію про нелегальні та неякісні тютюнові вироби, що дасть змогу споживачам бути поінформованими, а правоохоронним органам оперативно реагувати на злочини, пов'язані з нелегальним ринком тютюнових виробів.

Оприлюднення інформації в реальному часі про нелегальну продукцію - експерт про залучення фахівців КНДІСЕ до роботи порталу "еТютюн"

Залучення фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до роботи порталу "еТютюн" дасть змогу споживачам, фактично, в режимі реального часу отримувати інформацію про нелегальні та недоброякісні тютюнові вироби. Про це повідомив фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

Також, за словами експерта, це дасть змогу правоохоронним органам більш оперативно реагувати на злочини у сфері нелегального обігу тютюнових виробів.

Нами, підтримується застосування діджитальних інструментів для протидії нелегальному ринку. Від КНДІСЕ очікуємо відбір зразків з усіх виробничих ліній які є в Україні. Залучення КНІСЕ до процесу визначення походження нелегального продукту передбачатиме обов’язкову публікацію інформації в режимі реального часу про те, на якій лінії вироблено нелегальний продукт наданий на дослідження, кому належить дана лінія. Таке повідомлення про злочин передбачає автоматичне реагування правоохоронних органів. І споживачі матимуть доступ до інформації про несумлінних виробників,

- зазначив Лаба.

Нагадаємо

З лютого 2025 року в Україні запрацює портал "еТютюн", на якому буде розміщена інформація про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання.

Додатково

Директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що всі дослідження тютюнових виробів важливі, адже це допомагає державі уникнути мільярдних збитків від тіньового ринку.

Питання дослідження всіх видів тютюнової продукції, її аналогів та сучасних замінників актуальне для держави також у контексті сплати податків, оскільки йдеться про підакцизні товари та мільярдні збитки через тіньовий ринок. Завдання експертів - оперативно й точно надати правоохоронним органам науково-методичну підтримку для створення надійної доказової бази та забезпечення справедливості й довіри до судової системи України,

- зазначив Рувін.

Залучення фахівців КНДІСЕ до роботи порталу "еТютюн" буде корисним і для споживачів, і для правоохоронних органів – економіст28.06.24, 15:29 • 150763 перегляди

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