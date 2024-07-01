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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"

Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 09:21  •  39796 просмотра

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Привлечение экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз к работе над порталом "еТабак" позволит в режиме реального времени публиковать информацию о нелегальных и некачественных табачных изделиях, что позволит потребителям быть информированными, а правоохранительным органам оперативно реагировать на преступления, связанные с нелегальным рынком табачных изделий.

Привлечение специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз к работе портала "еТабак" позволит потребителям, фактически, в режиме реального времени получать информацию о нелегальных и недоброкачественных табачных изделиях. Об этом сообщил специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Также, по словам эксперта, это позволит правоохранительным органам более оперативно реагировать на преступления в сфере нелегального оборота табачных изделий.

Нами, поддерживается применение диджитальных инструментов для противодействия нелегальному рынку. От КНИИСЭ ожидаем отбор образцов из всех производственных линий, которые есть в Украине. Привлечение КНИСЭ к процессу определения происхождения нелегального продукта будет предусматривать обязательную публикацию информации в режиме реального времени о том, на какой линии произведен нелегальный продукт предоставлен на исследование, кому принадлежит данная линия. Такое сообщение о преступлении предусматривает автоматическое реагирование правоохранительных органов. И потребители будут иметь доступ к информации о недобросовестных производителях,

- отметил Лаба.

Напомним

С февраля 2025 года в Украине заработает портал "еТабак", на котором будет размещена информация об ингредиентах табачных изделий и выбросах в результате их употребления.

Дополнительно

Директор Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что все исследования табачных изделий важны, ведь это помогает государству избежать миллиардных убытков от теневого рынка.

Вопрос исследования всех видов табачной продукции, ее аналогов и современных заменителей актуален для государства также в контексте уплаты налогов, поскольку речь идет о подакцизных товарах и миллиардных убытках из-за теневого рынка. Задача экспертов - оперативно и точно предоставить правоохранительным органам научно-методическую поддержку для создания надежной доказательной базы и обеспечения справедливости и доверия к судебной системе Украины,

- отметил Рувин.

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист28 июня 2024, 12:29 • 150396 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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