ОПОРА: явка у другому турі виборів до обіду нижче, ніж у першому - лише 8,6%

"За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 15 листопада у 7 містах явка виборців о 12:00 склала 8,6%", - йдеться у повідомленні.

Для порівняння під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 13,5%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувається у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та триває у штатному режимі.

В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 15 заяв, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу.