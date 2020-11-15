ЦВК: другий тур виборів мерів розпочався вчасно і триває без інцидентів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувається у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та триває у штатному режимі. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.

"932 виборчі дільниці з виборів міського голови у 7 регіонах відкрилися вчасно, о 8:00. Надзвичайних подій не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Члени дільничних виборчих комісій, як вказано, контролюють дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу заходів безпеки. На дільницях організовані протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

"При вході здійснюється температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання передбачені окремі кабіни для таємного голосування. У приміщеннях, де відбувається голосування, нанесена відповідна розмітка. Всі дільниці забезпечені необхідною кількістю дезінфікуючих засобів", - повідомили у ЦВК.

Члени ЦВК, як зазначається, у межах своїх повноважень контролюють процес повторного голосування з місцевих виборів у регіонах, в яких вони визначені відповідальними.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Також відбувається повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Додамо, за даними спостерігачів, 19,08% дільниць для голосування почали свою роботи раніше 8:00 годин, натомість на 0,76% ДВК голосування не розпочалося і після 8:30.

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