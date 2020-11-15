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ЦИК: второй тур выборов мэров начался вовремя и продолжается без инцидентов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Повторное голосование по выборам городских голов, которое происходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

"932 избирательных участка по выборам городского головы в 7 регионах открылись вовремя, в 8:00. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Члены участковых избирательных комиссий, как указано, контролируют соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса мер безопасности. На участках организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни.

"При входе осуществляется температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабины для тайного голосования. В помещениях, где проходит голосование, нанесена соответствующая разметка. Все участки обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств", - сообщили в ЦИК.

Члены ЦИК, как отмечается, в рамках своих полномочий контролируют процесс повторного голосования по местным выборам в регионах, в которых они определены ответственными.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Также происходит повторное голосование по выборам депутатов 53 местных советов: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тыс. в 17 регионах.

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Добавим, по данным наблюдателей, 19,08% участков для голосования начали свою работу раньше 8:00 часов, а на 0,76% УИК голосование не началось и после 8:30.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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