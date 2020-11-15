Другий тур виборів мерів: поліція отримала вже 15 заяв про порушення

За словами заступника глави Нацполіції, "з початку доби до територіальних органів Національної поліції надійшло 15 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу".

Зокрема 7 – в Одеській області, 3 – у Київській, по 2 – у Донецькій та Херсонській, 1– у Волинській областях.

Також поліція зафіксувала суттєве запізнення відкриття двох дільниць в Одеській області. У результаті за одним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Додамо, УНН повідомляв, що початок дня голосування на другому турі виборів мера Одеси позначився щонайменше кількома порушеннями виборчого процесу.

Зазначимо, що у день другого туру виборів мерів у семи містах, що відбувається 15 листопада в Україні, за даними спостерігачів, невчасно почали роботу близько 20% дільниць.