Оператор ГТС готовий надати допомогу для усунення наслідків вибуху на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Оператор ГТС України готовий надати допомогу в найскорішому усуненню наслідків аварії на газорозподільчій станції на Харківщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Оператора.
"28 жовтня об 11:35 у Харківській області на ГРП "Харківгаз" у с. Березівське Дергачівського району сталася аварія, внаслідок якої за попередніми даними загинули двоє і постраждали вісім осіб. Обставини з’ясовуються. Ми щиро співчуваємо родинам загиблих та всім постраждалим внаслідок аварії на об’єкті харківського оператора газорозподільної мережі. Зі свого боку ми готові надати всю необхідну підтримку й допомогу в найскорішому усуненню наслідків аварії", – йдеться у повідомленні.
Оператор ГТС України отримав від ДСНС інформацію про пошкодження обладнання та виток газу на ГРС с. Березівське Харківської області об 11:48. Село Березівське є споживачем Дергачівської філії Харківгазу. Газ на ГРП Харківгазу потрапляє з ГРС "Пересічна" Харківського ЛВУМГ ОГТСУ. Наразі обладнання на ГРС "Пересічна" працює в штатному режимі.
Нагадаємо, йдеться про вибух, що стався близько 11:30 у селі Березівське Дергачівського району.
До поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення становило близько 200 кв. метрів.
З цього приводу у поліції відкрили кримінальне провадження.
За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.
Водночас, у ГУ ДСНС в області повідомили, що “пожежа на газорозподільчій підстанції у селі Березівське Дергачівського району о 13:30 була ліквідована”. Наразі підрозділи ДСНС проводять роботи з розбору конструцій.