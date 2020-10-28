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Оператор ГТС готов оказать помощь для устранения последствий взрыва в Харьковской области

Оператор ГТС готов оказать помощь для устранения последствий взрыва в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 13475 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Оператор ГТС Украины готов оказать помощь в скорейшем устранении последствий аварии на газораспределительной станции в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора.

"28 октября в 11:35 в Харьковской области на ГРП "Харьковгаз" в с. Березовское Дергачевского района произошла авария, в результате которой по предварительным данным погибли двое и пострадали восемь человек. Обстоятельства выясняются. Мы искренне сочувствуем семьям погибших и всем пострадавшим в результате аварии на объекте харьковского оператора газораспределительной сети. Со своей стороны мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и помощь в скором устранении последствий аварии", - говорится в сообщении.

Оператор ГТС Украины получил от ГСЧС информацию о повреждении оборудования и утечки газа на ГРС с. Березовское Харьковской области в 11:48. Село Березовское является потребителем Дергачевского филиала Харьковгаза. Газ на ГРП Харьковгаза попадает с ГРС "Пересечна" Харьковского ЛПУМГ ОГТСУ. Сейчас оборудования на ГРС "Пересечна" работает в штатном режиме.

Напомним, речь идет о взрыве, который произошел около 11:30 в селе Березовское Дергачевского района.

В полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составляло около 200 кв. метров.

По этому поводу в полиции открыли уголовное производство.

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.

В то же время, в ГУ ГСЧС в области сообщили, что "пожар на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района в 13:30 был ликвидирован". Сейчас подразделения ГСЧС проводят работы по разбору конструций.

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