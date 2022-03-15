ОП про переговори з рф: дуже важкий та в'язкий переговорний процес, продовжимо завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перемовини делегацій України та держави-окупанта росії в онлайн форматі на сьогодні завершені, вони продовжаться завтра. Про це у Twitter написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
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“Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах”, - повідомив Подоляк.
Раніше
Раніше сьогодні в онлайн форматі продовжився діалог України та рф.
Так, перемовини України з делегацією країни-окупанта відновились 14 березня, в другій половині дня у них була взята технічна перерва.
Переговори, за даними ОП, "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".