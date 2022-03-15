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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ОП про переговори з рф: дуже важкий та в'язкий переговорний процес, продовжимо завтра

ОП про переговори з рф: дуже важкий та в'язкий переговорний процес, продовжимо завтра

Київ • УНН

 • 72643 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Перемовини делегацій України та держави-окупанта росії в онлайн форматі на сьогодні завершені, вони продовжаться завтра. Про це у Twitter написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

“Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах”, - повідомив Подоляк.

Раніше

Раніше сьогодні в онлайн форматі продовжився діалог України та рф.

Так, перемовини України з делегацією країни-окупанта відновились 14 березня, в другій половині дня у них була взята технічна перерва.

Переговори, за даними ОП, "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".

Українські Національні Новини

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