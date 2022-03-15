ОП о переговорах с рф: очень тяжелый и вязкий переговорный процесс, продолжим завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Переговоры делегаций Украины и государства-оккупанта России в онлайн формате на сегодня завершены, они продолжатся завтра. Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.
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“Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Налицо принципиальные противоречия. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах”, - сообщил Подоляк.
Ранее
Ранее сегодня в онлайн формате продолжился диалог Украины и рф.
Так, переговоры Украины с делегацией страны-оккупанта возобновились 14 марта, во второй половине дня у них был взят технический перерыв.
Переговоры, по данным ОП, "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".