ОП обіцяє комюніке після "нормандського саміту"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За підсумками "нормандського саміту" буде підготовлене комюніке, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
"Після завершення саміту буде підготовлено комюніке", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у спільній пресконференції з лідерами Франції, Німеччини та Росії, запланованій за результатами зустрічі.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках “нормандського формату” у Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.
На "нормандську зустріч" вже прибули Президент України Володимир Зеленський, Федеративний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Російської Федерації Володимир Путін.