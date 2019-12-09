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ОП обіцяє комюніке після "нормандського саміту"

ОП обіцяє комюніке після "нормандського саміту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. За підсумками "нормандського саміту" буде підготовлене комюніке, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

"Після завершення саміту буде підготовлено комюніке", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у спільній пресконференції з лідерами Франції, Німеччини та Росії, запланованій за результатами зустрічі.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках “нормандського формату” у Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

На "нормандську зустріч" вже прибули Президент України Володимир Зеленський, Федеративний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Російської Федерації Володимир Путін.

Українські Національні Новини

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