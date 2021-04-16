ООС: бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Деталі

Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

15 квітня було зафіксовано 7 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.