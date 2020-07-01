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ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції українських захисників

ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції українських захисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"1 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів", - повідомили у пресцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Оріхове і Травневе противник обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. По обіді, окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки, де використали проти наших оборонців міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Від початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.

Нагадаємо, 30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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