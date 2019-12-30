ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. 29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
6 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
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- двічі поблизу Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- біля Миколаївки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік з Василівкою — зі стрілецької зброї;
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- у районі населеного пункту Мар’їнка — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- поряд з Широкиним — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.
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Один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, 29 грудня завершилось звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. До україни повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше у Президента опублікували дані щодо всіх українців, які повернулись на підконтрольну Україну.
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