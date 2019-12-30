ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 44479 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122525 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128279 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126353 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150439 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112038 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112271 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109914 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132281 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130881 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12593 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. 29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • дважды вблизи Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Николаевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Васильевки — из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Марьинка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • рядом с Широкиным — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

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Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, 29 декабря завершилось освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. В Украину вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже у Президента опубликовали данные по всем украинцам, которые вернулись на подконтрольную Украину.

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