ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Упродовж 10 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили ворожу активність.

Сім порушень режиму "Тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Противник обстріляв наші позиції поблизу Красногорівки, Гнутового і Тарамчука та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір у цьому районі окупанти припилили свою активність.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілів, переважна більшість з яких – із застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.

Так, минулої доби по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

З напрямку населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го та десять – 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поруч з Новотошківським, випустивши вісім мін та неподалік з Луганським – 4 міни.

Поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь в бік українських захисників з мінометів калібру 82 мм – 12 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність.

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За даними розвідки Об’єднаних сил, 10 квітня наші підрозділи знищили одного та поранили двох російських найманців.

Від початку поточної доби, 11 квітня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

За сьогодні втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах.

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