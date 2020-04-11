ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность.
Семь нарушений режима "Тишина" прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Противник обстрелял наши позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчук и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
По позициям неподалеку опытно враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
На обстрелы противника Объединенные силы дали результативную и адекватный ответ, и вечером в этом районе оккупанты припилилы свою активность.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов, подавляющее большинство из которых - с применением минометов, запрещенных минского договоренностями.
Так, за минувшие сутки по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановка противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.
С направлении населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковское, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским - 4 мины.
Вблизи Крымского враг дважды открывал огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сутки, что прошла, в результате вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.
Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность.
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По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.
С начала текущих суток, 11 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли.
За сегодня потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, подполковника СБУ задержали из-за финансирования терроризма в особо крупных размерах.