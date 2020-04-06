ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 6 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння. Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За допомогою чергових вогневих засобів українські захисники вживали необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи для припинення обстрілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.