ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенные Минскими договоренностями вооружения. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники принимали необходимые меры воздействия на оккупационные войска для прекращения обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вчера зафиксировано 11 обстрелов:
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- После полуночи 5 апреля российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки.
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- Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а во второй половине дня дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.
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- С гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты в течение дня трижды обстреляли позиции наших защитников у Старогнатовка.
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- Против защитников Водяного противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из пулеметов крупного калибра враг обстрелял наши позиции вблизи Богдановки.
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“Для прекращения активности оккупантов в этом районе каждый обстрел Объединенные силы ответили эффективным применением имеющихся огневых средств”, — сообщили военнослужащие.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации по миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Свободного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия — защитников Крымского.
Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.
За прошедшие сутки наши военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима “тишины”.
По данным разведки Объединенных сил, 5 апреля наши подразделения, вели оборонительные действия, нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили две враждебные грузовики российского производства “КАМАЗ” и “Урал”, а также один беспилотный летательный аппарат “Застава”, изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.
С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в Киеве перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия и средств поражения из зоны ООС.