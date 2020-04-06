ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенные Минскими договоренностями вооружения. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники принимали необходимые меры воздействия на оккупационные войска для прекращения обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.