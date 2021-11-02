Оновлення в “Дії”: тепер COVID-сертифікат можна отримати з паспортом-книжечкою

Деталі

Бажаючі скористатися послугою повинні оновити додаток “Дія” до останньої версії в AppStore, Google Play або App Gallery.

Щоб згенерувати сертифікат з паспортом-книжечкою користувачеві необхідно авторизуватися через BankID, натиснути “Послуги”, вибрати в меню “COVID-сертифікати” — “Отримати сертифікат”. Після чого поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) в додаток “Дія”.

Паспорт-книжечка не буде відображатися серед документів користувача в додатку, оскільки цифровим паспортом може бути тільки ID-карта або біометричний закордонний паспорт.

Нагадаємо

У застосунку “Дія” тепер можна згенерувати COVID-сертифікат для дітей віком від 12 років.