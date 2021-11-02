Оновлення в “Дії”: тепер COVID-сертифікат можна отримати з паспортом-книжечкою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сертифікат в додатку “Дія” можна отримати без ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал “Дія”.
Деталі
Бажаючі скористатися послугою повинні оновити додаток “Дія” до останньої версії в AppStore, Google Play або App Gallery.
Щоб згенерувати сертифікат з паспортом-книжечкою користувачеві необхідно авторизуватися через BankID, натиснути “Послуги”, вибрати в меню “COVID-сертифікати” — “Отримати сертифікат”. Після чого поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) в додаток “Дія”.
Паспорт-книжечка не буде відображатися серед документів користувача в додатку, оскільки цифровим паспортом може бути тільки ID-карта або біометричний закордонний паспорт.
Нагадаємо
У застосунку “Дія” тепер можна згенерувати COVID-сертифікат для дітей віком від 12 років.